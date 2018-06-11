Sharp Aquos S3 High Edition с челкой

Появилась информация про смартфон Sharp Aquos S3 High Edition, который компания буквально вчера анонсировала. Как и ожидалось, данный девайс получил вырез в верхней части экрана, который немного перекрывает обзор, зато он очень модный. Кстати, сами пользователи вообще не в восторге от этой новой моды на вставки в экран, но производители просто копируют iPhone и думают, что этого достаточно. Второе преимущество девайса — поддержка беспроводной зарядки. Это сейчас важный тренд, который мне лично очень нравится — устройство можно спокойно заряжать без кабеля, не трогая разъем. В теории, в будущем производители смогут вообще убрать разъем из корпуса и заряжать смартфоны мы будем исключительно беспроводной зарядкой. У этого варианта есть ряд недостатков, но об этом мы поговорим как-то потом.