Sharp Aquos Sense 4 Plus появился в продаже

Компания Sharp выпустила в продажу на Тайване смартфон Sense 4 Plus, который был представлен в сентябре вместе с моделями Aquos Zero 5G Basic, Aquos Sense 5G и Sense 4. Цена новинки составляет 315 долларов. Аппарат оснащается корпусом с размерами 166:78:8,8 мм и массой 198 граммов, 6,7-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 120 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 10, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 8 Мп и 2 Мп, квадрокамерой на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4120 мАч, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников, дактилоскопом и защитой согласно степени IP68.