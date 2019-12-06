Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц экраном выпустят только в 2020 году

Сетевые источники поделились подробностями о релизе первого смартфона с 240-герцовым экраном Sharp Aquos Zero 2, который был представлен еще в сентябре этого года. Утверждается, что на родном для себя японском рынке новинка выйдет только в первом квартале 2020 года и лишь затем появится в других странах. Цена смартфона по-прежнему держится в секрете.

Напомним, что Aquos Zero 2 также характеризуется 6,4-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+, топовым процессором Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с датчиками на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, модулем NFC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и аккумулятором на 3130 мАч. Размеры смартфона равны 158:74:8,8 мм, а масса – 143 граммам.