Sharp HT-SBW800 и HT-SBW460 звуковые панели с поддержкой Dolby Atmos

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - Sharp HT-SBW800 и HT-SBW460; [57]
Sharp анонсировал две звуковые панели, которые имеют поддержку Dolby Atmos. Они способны воспроизводить объемное звучание в 360 градусов. Вам будет казаться что вы находитесь в кинотеатре.

5.1.2-канальный 570 Вт HT-SW800 имеет центральный динамик, два боковых и два повышающих динамика. Представленные системы поддерживают функцию 4К, а также ARC CEC, Bluetooth 4.2. USB порты, цифровой и коаксиальный порты.

Sharp HT-SBW460 мощностью 440 Вт способен создать трехмерное звучание благодаря 3.1 канальной схеме. Обе звуковые панели оснащены двумя входами HDMI и одним выходом HDMI. Сабвуфер и центральный динамик беспроводные.

Стоимость звуковой панели HT-SBW800 равна 40 тысячам рублей. Стоимость HT-SBW460 составляет 26 тысяч рублей.

Комментарии и отзывы Sharp HT-SBW800 и HT-SBW460
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