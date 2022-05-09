Sharp анонсировала смартфон Sharp Aquos R7

Более интересные детали находятся сзади, где расположилась новая основная камера на 47 МП с массивным сенсором размером 1 дюйм, который, по утверждению Sharp, может собирать в 1,8 раза больше света, чем прошлогодний Aquos R6. Сенсор, разработанный совместно Sharp и Leica, оснащен семилинзовым объективом Leica Summicron, диафрагмой F/1,9 и фокусным расстоянием 19 мм. Другой датчик камеры на задней панели — это 1,9-мегапиксельный портретный датчик.
Sharp предлагает Aquos 7 в одном варианте с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Телефон имеет сертификат IP68, загружает Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Sharp Aquos R7 выпускается в черном и серебристом цветах и поступит в продажу в Японии с июля.