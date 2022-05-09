Sharp анонсировала смартфон Sharp Aquos R7

Sharp анонсировала свой флагман 2022 года с Aquos 7 — прямым преемником прошлогоднего Aquos R6 с массивным 1-дюймовым сенсором камеры, разработанным совместно с Leica. Модель этого года оснащена таким же датчиком большого размера и оснащена новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, а также слегка измененным дизайном. Sharp Aquos R7 оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем Pro IGZO с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 240 Гц. Sharp также рекламирует впечатляющую пиковую яркость 2000 нит, поддержку 10-битного цвета и Dolby Vision. Передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass Victus. На панели также находится сканер отпечатков пальцев под дисплеем и 12,6-мегапиксельная селфи-камера.

Более интересные детали находятся сзади, где расположилась новая основная камера на 47 МП с массивным сенсором размером 1 дюйм, который, по утверждению Sharp, может собирать в 1,8 раза больше света, чем прошлогодний Aquos R6. Сенсор, разработанный совместно Sharp и Leica, оснащен семилинзовым объективом Leica Summicron, диафрагмой F/1,9 и фокусным расстоянием 19 мм. Другой датчик камеры на задней панели — это 1,9-мегапиксельный портретный датчик.

Sharp предлагает Aquos 7 в одном варианте с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Телефон имеет сертификат IP68, загружает Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Sharp Aquos R7 выпускается в черном и серебристом цветах и ​​поступит в продажу в Японии с июля.
Представлены технические характеристики Redmi 10A…
Представлены технические характеристики Redmi 10AЗапуск Redmi 10A кажется неизбежным, поскольку смартфон был замечен на китайском веб-сайте сертификации T…
vivo X Fold сертифицирован с зарядкой 80 Вт…
vivo X Fold сертифицирован с зарядкой 80 ВтVivo представит свой первый складной телефон в конце этого года. Vivo X Fold с идентификатором V2178A поя…
Realme GT Neo3 уже доступен для предзаказа…
Realme GT Neo3 уже доступен для предзаказаКомпания Realme начала принимать предзаказы на смартфон Realme GT Neo3, который оценен в 315 долларов за …
Sony оснастит свой флагман процессором Snapdragon 8 Gen 1 Pl…
Sony оснастит свой флагман процессором Snapdragon 8 Gen 1 PlПомните старые добрые времена, когда Sony выпускала флагманский телефон Xperia, а затем предлагала его ум…
Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 105 African Edition…
Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 105 African EditionHMD Global выпустила новый функциональный телефон Nokia 105 African Edition предназначенная по всей видим…
Redmi K50 Pro уже доступен для международного заказа …
Redmi K50 Pro уже доступен для международного заказа Сетевые источники сообщают, что дебютировавший вчера смартфон Redmi K50 Pro уже можно предзаказать за пре…
Смартфон Oppo K10 получил 90-Гц дисплей …
Смартфон Oppo K10 получил 90-Гц дисплей Компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью K10, которая выйдет в двух вариантах. Пе…
Представлен недорогой смартфон Realme Q5i…
Представлен недорогой смартфон Realme Q5iКомпания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme Q5i, которая уже появилась в китайской пр…
Обзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Hot 10S NFC. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor