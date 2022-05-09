Sharp анонсировала смартфон Sharp Aquos R7

Sharp анонсировала свой флагман 2022 года с Aquos 7 — прямым преемником прошлогоднего Aquos R6 с массивным 1-дюймовым сенсором камеры, разработанным совместно с Leica. Модель этого года оснащена таким же датчиком большого размера и оснащена новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, а также слегка измененным дизайном. Sharp Aquos R7 оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем Pro IGZO с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 240 Гц. Sharp также рекламирует впечатляющую пиковую яркость 2000 нит, поддержку 10-битного цвета и Dolby Vision. Передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass Victus. На панели также находится сканер отпечатков пальцев под дисплеем и 12,6-мегапиксельная селфи-камера.

Более интересные детали находятся сзади, где расположилась новая основная камера на 47 МП с массивным сенсором размером 1 дюйм, который, по утверждению Sharp, может собирать в 1,8 раза больше света, чем прошлогодний Aquos R6. Сенсор, разработанный совместно Sharp и Leica, оснащен семилинзовым объективом Leica Summicron, диафрагмой F/1,9 и фокусным расстоянием 19 мм. Другой датчик камеры на задней панели — это 1,9-мегапиксельный портретный датчик.

Sharp предлагает Aquos 7 в одном варианте с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Телефон имеет сертификат IP68, загружает Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Sharp Aquos R7 выпускается в черном и серебристом цветах и ​​поступит в продажу в Японии с июля.