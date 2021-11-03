Шейный динамик Panasonic GN01

Panasonic представила новый 4-канальный шейный динамик Panasonic GN01. Три игровых режима звука, разработанные для обеспечения естественного погружения и реалистичного объемного звука, были разработаны совместно со звуковой командой Final Fantasy XIV Online из Square Enix.

Устройство оснащено 4 динамиками, расположенными спереди и сзади корпуса, чтобы обеспечить реалистичное звучание и позволить вам погрузиться в игру. Носимый динамик Panasonic GN01, может переключаться между 3 режимами в зависимости от игры, в которую вы играете, включая режим ролевой игры, режим шутер от первого лица и режим голоса.

Для работы с голосом GN01 оборудован двойным микрофоном с функцией шумоподавления и эхоподавления. Это позволяет четко общаться с другими игроками без помех. Как геймеру, вам нужен быстрый отклик, поэтому вы по достоинству оцените USB-кабель длиной 3 м, который передает звуковые сигналы без каких-либо задержек. GN01 можно легко использовать во время игры: две кнопки отключения звука позволяют управлять микрофоном и видеоигрой. Проводное соединение предлагается в качестве опции USB и AUX.