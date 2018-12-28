Shell – умные часы и смартфон в одном корпусе

Новое мобильное устройство Shell обещает объединить смартфон и смарт-часы в одном корпусе.

Оно является необычным многоцелевым устройством, которое можно носить как на запястье, так использовать его как смартфон, вытащив из рамки часов. В режиме смартфона из часов появляются два "усика", которые выполняют роль микрофона и динамика.

Shell не отличается по функциональности от обычного смартфона, кроме небольшого экрана. В нем есть все нужные модули — 4G, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. В верхней ножке спрятали камеру, которую можно вращать на 360 градусов.

Помимо своего необычного дизайна, его самой уникальной особенностью является "ручная зарядка" устройства. Она позволяет пользователям генерировать дополнительное время автономной работы, сгибая "усики" гаджета вверх и вниз - 3-5 минут таких "упражнений" могут дать еще несколько минут телефонного разговора.

Shell будет доступен для предварительного заказа на Indiegogo с 31 января. Устройство будет стоить от $150.