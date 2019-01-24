Шесть новых ноутбуков от компании Acer

Компания Acer представила шесть новых Chromebook для образования, в том числе две модели на базе AMD.

В Chromebook Spin 311 R721T используются процессоры AMD A4 с графикой Radeon, которые должны обеспечивать достаточно быструю производительность для учащихся. Если вы не особо доверяете AMD, есть варианты на базе Intel со своими особенностями, например Chromebook Spin 511 R752T. Этот ноутбук может похвастаться прочной конструкцией, которая включает в себя влагозащищенную клавиатуру.

Также Acer внедряет свои первые 12-дюймовые модели. Chromebook Spin 512 и Chromebook 512 имеют большие экраны с соотношением сторон 3:2, которые лучше подходят для веб-сайтов и фотографий. Конечно эти ноутбуки оснащены слабыми процессорами Celeron и Pentium, но пиковые 12 часов автономной работы должны выдержать в школьные будние дни. Все шесть новых Chromebook появятся во втором квартале этого года.