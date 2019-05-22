Шведская компания выпустила золотую версию Xiaomi Mi 9 24K Gold Plated

Со времени выпуска флагмана Mi 9 в феврале этого года устройство стало популярной моделью. Флагман привлек большое внимание поклонников в Европе, Китае и других странах.

Шведская компания Golden Concept, известна производством индивидуальных аксессуаров для iPhone из роскошных материалов, таких как кожа премиум-класса и драгоценные камни, выпустила ограниченный выпуск Mi 9 с позолотой 24K. Задняя панель заменена на позолоченный корпус с выгравированным на ней драконом. Этот жест может свидетельствовать о росте популярности бренда Mi в Европе.

Xiaomi Mi 9 поставляется с 6,39-дюймовым дисплеем Super AMOLED 1080 x 2340 пикселей, что соответствует соотношению 19,5: 9. Дисплей имеет выемку, в которой находится 20-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели телефона установлена ​​тройная камера на 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Телефон также поставляется с 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти.