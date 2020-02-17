SilentiumPC Armis AR6X TG выглядит шикарно

Довольно часто мы слышим от потенциальных покупателей компьютерных корпусов то, что им нужно после покупки самого корпуса еще и вентиляторы в корпус покупать, выбирать подходящий диаметр, стоимость и так далее. Это действительно популярная проблема, так как каждый хочет себе качественное решение за вполне разумные деньги, и никто не хочет платить за вентиляторы для корпуса слишком много денег. У корпуса SilentiumPC Armis AR6X TG с этим никаких проблем нет, так как производитель просто внутрь самого корпуса поставил пять вентиляторов диаметром 120 миллиметров. Они будут установлены прямо из коробки, то есть вам ничего дополнительно ставить не нужно, и это крайне достойное решение на самом деле, так как вам не нужно платить больше за корпус.