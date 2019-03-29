SilentiumPC Signum SG1X TG RGB для ценителей стекла

Пользователи обожают стеклянные панели в корпусе компьютера, ведь им кажется, что это смотрится дорого и круто. Может оно так и есть, ведь недавно анонсированный SilentiumPC Signum SG1X TG RGB выглядит и правда дерзко. Здесь у нас стекло даже на передней панели и на боковой грани. Однако, не будем забывать, что стекло не умеет пропускать воздух и на фронтальной панели, к примеру, просто нет возможности дать воздух на вентиляторы. Да, есть по краям стеклянной панели небольшая решетка, но она не даст вам и половины того воздушного потока, который необходим корпусу. В этом плане стекло сильно проигрывает большинству решений на рынке и это грустно, ведь всегда нужно идти на компромисс и выбирать либо красоту, либо практичность.