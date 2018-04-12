SilentiumPC анонсировала компьютерный корпус Armis AR7

Представлен компьютерный корпус SilentiumPC Armis AR7, который выйдет в двух версиях. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Внутри есть места для установки дискретных графических ускорителей длиной до 420 мм. Габариты составляют: 518 * 233 * 508 мм. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Старт продаж моделей SilentiumPC Armis AR7 с боковой стенкой и Armis AR7 TG RGB панелью из закалённого стекла ожидается в ближайшее время.