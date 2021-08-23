SilentiumPC представила башенный кулер Fera 5 ARGB

Компания SilentiumPC представила башенный кулер Fera 5 ARGB. Новый кулер предлагает оптимальное соотношение цены и производительности.

Верхняя часть кулера оснащена адресуемыми светодиодами. 120 мм вентилятор Fluctus 120 ARGB также оснащен подсветкой. Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 1800 Об/мин. Вентилятор Fluctus 120 PWM ARGB также будут предлагаться для продажи как отдельный продукт.

Радиатор изготовлен из алюминия, а основание из меди. Кулер Fera 5 ARGB имеет четыре медные тепловые трубки с непосредственным контактом с крышкой процессора. Новинка поддерживает сокеты от AMD и Intel. В комплект поставки входит термопаста Pactum PT-3. На Fera 5 ARGB распространяется 6 лет гарантии.

SilentiumPC Fera 5 ARGB продается по цене 36,99 евро.
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