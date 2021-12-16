SilentiumPC представила башенный кулер серии Fortis 5

SilentiumPC расширяет свой ассортимент систем охлаждения для процессора представив серию кулеров Fortis 5. Всего производитель представил три кулера: стандартный башенный кулер Fortis 5 (без подсветки), Fortis 5 Dual Fan (с двумя вентиляторами) и версию Fortis 5 ARGB (с подсветкой).

Кулеры получили улучшенную конструкцию радиатора, медное основание, шесть тепловых медных трубок и в комплект входит один вентилятор Fluctus, в случае с Fortis 5 Dual Fan прилагается два вентилятора (один 120 мм и 140 мм). Радиатор Fortis 5 асимметричен и оптимизирован для однонаправленного воздушного потока. Скорость вращения вентиляторов варьируется от 300 до 1400 Об/мин.

Совместимость с процессорами сокета: Intel: LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011 и AMD: AM4, AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+), FM1.

На серию кулеров Fortis 5 распространяется шестилетняя гарантия.

Стоимость кулеров SilentiumPC Fortis 5 начинается от 41,99 евро.
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