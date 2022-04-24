SilentiumPC представила кулеры AIO Navis F240 и F240 ARGB

Компания SilentiumPC объявила о выпуске новой системы охлаждения AIO серии Navis F240. Она представлена двумя моделями Navis F240 и F240 ARGB.

Система охлаждения Navis F240 состоит из трех компонентов, водоблока, высокопроизводительному насосу с керамическим подшипником. Он отличается высокой скоростью потока жидкости в диапазоне скоростей от 1600 до 2600 об/мин и оснащен ШИМ-управлением.

В комплектацию входит два 120-мм вентилятора Fluctus 120. В Navis F240 ARGB два вентилятора Fluctus 120 PWM ARGB обеспечивают подсветку ARGB, сохраняя при этом те же рабочие характеристики, что и их аналог без ARGB. Системы жидкостного охлаждения серии Navis F240 оснащены полностью переработанной системой сборки, позволяющей упростить и ускорить монтаж.

Navis F240 готов к установке на сокеты AMD AM4 и Intel LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3 и LGA2011. В набор также входит термопаста Pactum PT-3.

Рекомендованная стоимость модели Navis F240 составляет 75 евро, а версия Navis F240 ARGB продается по цене 86 евро.