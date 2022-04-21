SilentiumPC представила процессорные кулеры Navis F240 и F240 ARGB

SilentiumPC, европейский производитель процессорных кулеров, блоков питания и корпусов для ПК, рад объявить о новейшем дополнении к своей линейке жидкостных систем охлаждения. Navis F240 — это высокопроизводительный процессорный кулер, разработанный в сотрудничестве с Synergy Cooling. Серия Navis F240 оснащена бесшумным асимметричным блочным насосом с керамическим подшипником с ШИМ-управлением. Он сочетается с высококачественным 240-мм радиатором с двумя предустановленными на заводе отмеченными наградами вентиляторами Fluctus 120 PWM.

Существует также F240 ARGB, который вместо этого оснащен двумя вентиляторами Fluctus 120 PWM ARGB и по производительности идентичен своему аналогу без ARGB. Эта новая серия жидкостных СЖО была разработана для удовлетворения требований самых требовательных пользователей, которым нужна исключительная производительность и бесшумная работа системы. С точки зрения эффективности охлаждения, серия Navis F240 входит в число лучших систем с 240-мм радиаторами, а также предлагает значительно улучшенные акустические характеристики. Кулер совместим с AMD AM4 и популярными сокетами Intel, в том числе с новейшей платформой LGA1700. На весь комплект распространяется 36-месячная гарантия производителя.

Система охлаждения Navis F240 состоит из трех компонентов. Основа состоит из асимметричного водоблока, эффективно отводящего тепловую энергию от процессора и передающего ее протекающей жидкости по специально разработанным каналам.

Циркуляция охлаждающей жидкости по всей системе обеспечивается эффективным высококачественным насосом с керамическим подшипником. Он отличается высокой скоростью потока жидкости в диапазоне скоростей от 1600 до 2600 об/мин и оснащен ШИМ-управлением. Это позволяет удобно регулировать мощность охлаждения и уровень шума в соответствии с текущими потребностями системы.

Системы жидкостного охлаждения семейства Navis F240 оснащены полностью переработанной системой сборки, позволяющей упростить и ускорить монтаж. Благодаря асимметричной конструкции насосного блока и специально разработанным плетеным шлангам высота RAM не влияет на процесс установки.