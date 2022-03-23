SilentiumPC выпускает сразу четыре башенных кулера серии Spartan 5

Компания SilentiumPC объявила о выпуске сразу четырех кулеров серии Spartan 5, в нее входят: Spartan 5, Spartan 5 MAX, а также Spartan 5 ARGB и MAX ARGB. Новые кулеры были разработаны совместно с Synergy Cooling.

Кулеры имеют обтекаемую конструкцию радиатора, ровное основание и тепловые трубки, непосредственно контактирующих с процессором. В комплектацию входит 120 вентилятор Fluctus. Spartan 5 и Spartan 5 ARGB оснащены двумя медными тепловыми трубками, а модели Spartan 5 MAX и Spartan 5 MAX ARGB оснащены четырьмя медными тепловыми трубками.

Spartan 5 ARGB и Spartan 5 MAX ARGB оснащены вентилятором Fluctus с подсветкой ARGB.

Spartan 5 поставляется с предварительно нанесенной термопастой Pactum PT-3. Серия совместима с сокетами Intel и AMD, включая LGA 1700.

Базовая версия SilentiumPC Spartan 5 оценена в 15,50 евро.