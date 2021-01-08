SilentiumPC выпустила три корпуса линейки Ventum VT4

Все три корпуса SilentiumPC Ventum VT4 имеют схожие габариты, одинаковый форм-фактор и совместимость с компьютерными комплектующими.

Ventum VT4 TG имеет два предустановленных 120 мм вентилятора, в то время как у Ventum VT4V TG их четыре. Ventum VT4V EVO TG ARGB оснащен также четырьмя 120 мм вентиляторами, но тут уже предлагается вариант с ARGB-подсветкой.

Все корпуса имеют переднюю сетчатую панель, обеспечивают поддержку видеокарт длиной 345 мм, высоту башенного кулера до 159 мм. Боковая панель, как видно, выполнена из закаленного стекла. Внутри есть два отсека для 2,5 дюймовых и два отсека для 3,5 дюймовых дисков.

Стоимость корпусов линейки Ventum VT4 начинается от 63 долларов.
Комментарии и отзывы SilentiumPC Ventum VT4
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