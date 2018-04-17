Сильный смартфон Bluboo S3

Компания Bluboo выпустит во второй половине года очень мощный смартфон с отличными характеристиками. Главной фишкой является сочетание полноэкранного дизайна и аккумулятора ёмкостью 8500 мАч. Прочие объявленные спецификации включают дисплей с разрешением 2160х1080 точек (18:9), однокристальную платформу MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру (21 Мп + 5 Мп), 13-Мп фронталку, порт USB Type-C 3.0, поддержку Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и модуль NFC. О стоимости пока не известно.