SilverStone IceGem AIO водяное охлаждение с красивым блоком ЦП

SilverStone представила систему жидкостного охлаждения для процессора "все в одном" IceGem AIO. Модельный ряд включает в себя вариант с 240 мм, 280 мм и 360 мм радиатором. Толщина радиатора у моделей 360 мм и 280 мм составляет 28 мм, 240 мм версия имеет толщину радиатора 38 мм.

Кулер SilverStone IceGem AIO оснащен красивейшим блоком ЦП в форме короны, выполненный из акрила с кристаллическим диффузором с ARGB-подсветкой. Трубка с нейлоновой муфтой. Прямоугольное основание изготовлено из никелированной меди. Все три варианта поддерживают разъемы Intel и AMD, включая разъемы sTRX4 и TR4. Помпа вращается со скоростью 3000 об/мин.

Вентиляторы оснащены подсветкой, заявленная скорость от 600 до 2200 об/мин и до 1600 об/мин для модели 280 мм. SilverStone IceGem AIO способен выдержать нагрузку до 350 Вт (версия 360 мм).

SilverStone IceGem 240 AIO стоит 139,99 долларов, IceGem 280 AIO 159,99 долларов, а IceGem 360 AIO cтоит 169,99.