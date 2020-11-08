SilverStone SX1000 - 1 киловатт мощности в форм-факторе SFX-L

SilverStone представила новый блок питания мощностью 1000 Вт заключенный в компактном корпусе форм-фактора SFX-L.

SX1000 предлагает платиновую сертификацию 80 PLUS. Блок питания имеет простой дизайн, он полностью окрашен в черный цвет. Модульная конструкция обеспечивает простую укладку кабелей в системе. Блок питания SX1000 оснащен одной шиной на +12 В.

В SilverStone SX1000 используется 120 мм вентилятор с интеллектуальной системой управления скорости вращения вентилилятора. В качестве компонентов используются японские конденсаторы, при 50% нагрузке блок питания обеспечивает КПД 92%.

Когда выйдет блок питания SX1000, компания не сообщает.
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