SilverStone анонсировала полностью модульный блок питания SX750 Gold SFX

Компания SilverStone представила новый блок питания SX750 Gold (номер модели SST-SX0750MCGD-A).

Модель отличается полностью модульной конструкцией и компактным форм-фактором SFX. Помимо 24-контактного ATX разъема, блок питания имеет три 4 + 4-контактных разъема EPS, четыре 6 + 2-контактных разъема PCIe, восемь разъемов питания SATA и три 4-контактных разъема Molex.

SilverStone SX750 Gold SFX предлагает эффективность стандарта 80 Plus Gold. Мощность блока питания составляет 750 Вт. В SX750 Gold используется конструкция с одной шиной +12 В. Производитель оснастил модель 100% японскими конденсаторами для обеспечения стабильности и надежности. Блок питания оснащен 92-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником.

SilverStone SX750 Gold SFX предлагает полный набор функций защиты.

Цену блока питания производитель не раскрывает.