SilverStone представила SFX блок питания Extreme 850R Platinum SFX с поддержкой спецификации Intel SFX 12V V4.0

Компания SilverStone объявила о выпуске нового блока питания в компактном SFX форм-факторе. Extreme 850R Platinum SFX соответствует стандарту Intel SFX 12V V4.0 и стандарту PCIe 5.0.

Блок питания предлагает полностью модульную конструкцию кабелей для легкой сборки системы. Сертификация эффективности Cybenetics Platinum обеспечивает надежность и энергоэффективность. Внутри блока питания установлен 92-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Электролитические конденсаторы японского производства. Модель оснащена разъемом PCIe Gen5 12VHPWR для поддержки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.

SilverStone Extreme 850R Platinum SFX поступит в продажу по рекомендованной цене 269 долларов.
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