SilverStone представила SFX блок питания Extreme 850R Platinum SFX с поддержкой спецификации Intel SFX 12V V4.0

Блок питания предлагает полностью модульную конструкцию кабелей для легкой сборки системы. Сертификация эффективности Cybenetics Platinum обеспечивает надежность и энергоэффективность. Внутри блока питания установлен 92-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Электролитические конденсаторы японского производства. Модель оснащена разъемом PCIe Gen5 12VHPWR для поддержки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.
SilverStone Extreme 850R Platinum SFX поступит в продажу по рекомендованной цене 269 долларов.