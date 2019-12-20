SilverStone представила блок питания ET700-MG

SilverStone ET700-MG имеет сертификат эффективности 80 Plus Gold. Полностью модульный, поставляется с черными кабелями. Блок питания оснащен двумя 8-контактными для процессора 12 В (один на 4+4P). 24 контактный для материнской платы, а также 4 кабеля PCIe 6+2 и четыре SATA.

Компоненты блока питания охлаждает 135 мм вентилятор с минимальным уровнем шума 18 дБа.

Он хорошо защищен от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания, понижения температуры и защиты от перегрева. SilverStone ET700-MG будет доступен в конце января стоимостью от 100 евро.