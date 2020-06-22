SilverStone представила корпус с тонированным стеклом Lucid LD03-AF

SilverStone представила корпус для ПК Lucid LD03-AF, который сочетает в себе огромный функционал и возможности для сборки мощной системы.

Корпус поддерживает материнские платы типоразмера mini-ITX и mini-DTX. SilverStone Lucid LD03-AF представляет возможность установки видеокарты в вертикальное положение. Максимальная высота процессорного кулера составляет 167 мм. Конструкция корпуса позволяет установить блоки питания размера SFX и SFX-L.

Боковая панель корпуса имеет тонированное закаленное стекло. Вентиляторы располагаются на верхней и нижней панели, обеспечивая воздушный поток проходящий через всю систему. Панель ввода и вывода предлагает разъемы: USB Type-C, USB 3.0 и 3,5 мм аудиоразъем.

Корпус SilverStone Lucid LD03-AF появится на рынке 25 июня.