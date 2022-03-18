SilverStone представила вентилятор Shark Force 160 ARGB

Компания SilverStone представила корпусный вентилятор Shark Force 160 ARGB. Как следует из названия, это вентилятор диаметром 160 мм, обеспечивает максимальный воздушный поток 160 кубических футов в минуту. Вентилятор спроектирован таким образом, что диаметр крыльчатки составляет 160 мм, но сама рама может быть установлена в 140-мм вентиляционных отверстиях, при условии, что вокруг них достаточно свободного пространства для большей рамы, чем обычно поставляются 140-мм вентиляторы.
Shark Force 160 ARGB оснащен гидродинамическим подшипником и вращается со скоростью до 1600 об/мин, развивая воздушный поток до 160 кубических футов в минуту, статическое давление до 2,21 мм воздушного столба и уровень шума до 38,1 дБА. Он использует 4-контактный разъем PWM для своей основной функции и 3-контактный разъем ARGB для освещения, состоящего из светодиодов ARGB, встроенных в корпус. Размеры вентилятора 160 мм x 160 мм x 25 мм, вес 220 г. Компания не раскрыла цены.