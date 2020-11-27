SilverStone выпускает корпус для Mini ITX сборок SUGO 15

SilverStone выпустит кубический корпус для Mini ITX систем SUGO 15. Верхняя, нижняя и две боковые панели с являются съемными.

Кроме того, SilverStone SUGO 15 используется «модульная конструкция», которая позволяет использовать различные конфигурации охлаждения компонентов и хранения данных.

SUGO 15 оснащен тремя магнитными нейлоновыми пылевыми фильтрами для предотвращения снижения производительности системы наряду с невыпадающими винтами из высококачественного алюминия для быстрого снятия панели.

Он поддерживает установку двух дисков формата 3.5 и трех 2.5 накопителей. Так же имеется 3 слота расширения, с возможностью установки видеокарты длинной 330 мм, максимальная высота процессорного кулера 182 мм.

Комментарии и отзывы SilverStone SUGO 15
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