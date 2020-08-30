Silverstone анонсировала блок питания DA1650 с поддержкой видеокарт NVIDIA RTX 3000 серии

Silverstone объявила о выпуске новых блоков питания с поддержкой грядущей серии видеокарт NVIDIA RTX 3000. Новые блоки питания получат новый разъем разработанный специально для новых видеокарт.

Мощность блока питания составляет 1650 Вт. Он имеет глубину 180 мм. Японские конденсаторы гарантируют надежность и долговечность. Блок питания имеет сертификат 80 Plus Gold. 135 мм вентилятор является полупассивным и остается неактивным при нагрузке ниже 30%.

Silverstone DA1650 обеспечивает постоянный ток, активную коррекцию коэффициента мощности, а также обладает защитными функциями. Блок питания полностью модульный и предлагает плоские кабели. Имеется 24-контактный ATX кабель, 4 кабеля 4/8 контактных для ЦП, 12 кабелей PCIe 6/8 контактных, 6 кабелей Molex.

Стоимость блока питания Silverstone DA1650 неизвестна.
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