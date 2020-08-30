Silverstone анонсировала блок питания DA1650 с поддержкой видеокарт NVIDIA RTX 3000 серии

Мощность блока питания составляет 1650 Вт. Он имеет глубину 180 мм. Японские конденсаторы гарантируют надежность и долговечность. Блок питания имеет сертификат 80 Plus Gold. 135 мм вентилятор является полупассивным и остается неактивным при нагрузке ниже 30%.
Silverstone DA1650 обеспечивает постоянный ток, активную коррекцию коэффициента мощности, а также обладает защитными функциями. Блок питания полностью модульный и предлагает плоские кабели. Имеется 24-контактный ATX кабель, 4 кабеля 4/8 контактных для ЦП, 12 кабелей PCIe 6/8 контактных, 6 кабелей Molex.
Стоимость блока питания Silverstone DA1650 неизвестна.