Silverstone представляет процессорный кулер

Новый AR12 RGB это обновленная версия AR12, изменения коснулись только вентилятора. Был добавлен 120 мм вентилятор с RGB подсветкой. Кулер способен охладить до 125 Вт. Он совместим с настольными разъемами Intel и AMD.

Высота радиатора составляет 154 мм, конструкция выполнена из алюминия с четырьмя 6 мм тепловыми трубками. Нижняя часть радиатора короче, для 100% совместимости с модулями оперативной памяти.

Вентилятор оснащен резиновыми антивибрационными вставками для уменьшения шума. Обновленные лопасти обеспечивают лучшую производительность и бесшумную работу. Производитель не предоставил информацию касательно цены и доступности.