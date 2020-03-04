Система водяного охлаждения ID-Cooling Zoomflow 360X Snow AIO

ID-Cooling расширила свой ассортимент добавив систему водяного охлаждения для процессора в новом белом цвете Zoomflow 360X Snow AIO.

В белый цвет окрашен радиатор и блок ЦП (помпа), а также трубки, вентиляторы и фитинги на блоке ЦП.

Блок ЦП оснащен RGB светодиодами, как и 120 мм вентиляторы. Скорость вращения которых равна от 700 до 1500 об/мин. Подсветка управляется с помощью программного обеспечения материнской платы.

Помпа имеет медную пластину с микроребрами. Трехфазный насос обеспечивает мощную циркуляцию жидкости. Насос использует керамический подшипник, уровень шума не превышает 25 дБА.

ID-Cooling Zoomflow 360X способен охлаждать процессоры мощностью до 350 Вт TDP. Водянка совместима с настольными разъемами AMD и Intel, TR4.