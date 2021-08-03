Складные смартфоны Samsung рассекретили до релиза

Samsung готовится к запуску своих новейших моделей складных смартфонов, а именно Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Но до официального мероприятия инсайдеры вновь слили в сеть полный набор характеристик новинок и, что самое главное, европейские цены. Дело в том, что если ранее сливались цены для рынка Азии, которые сильно отличаются от наших, то сейчас мы получаем достаточно понятный ценник. Примерно такие же цены будут представлены и на нашем рынке. Последняя утечка поступила от известного информатора evleaks — она раскрывает цены на оба складных смартфона. Согласно твиту от Эвана, цены на Galaxy Z Flip3 начинаются с 1099 евро (примерно 1306 долларов США), в то время как его вариант с большим объемом встроенного хранилища, по-видимому, будет стоить 1149 евро (примерно 1366 долларов США).

С другой стороны, Galaxy Z Fold3 от южнокорейского технологического гиганта будет поставляться по стартовой цене 1899 евро (примерно 2258 долларов США), а более дорогой вариант будет стоить около 1999 евро (примерно 2377 долларов США). Примечательно, что эта цена предполагает, что Galaxy Z Flip3 на 350 евро дешевле, чем его предшественник, если данные цены официальные. Кроме того, цена Galaxy Z Fold3 примерно на 300 евро ниже, чем у Galaxy Z Fold2. К сожалению, на данный момент у нас нет возможности подтвердить эту новость, поэтому следите за новостями, но, скорее всего, именно с этими ценами устройство отправится в продажу в самое ближайшее время, в этом сомнений нет.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip3
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