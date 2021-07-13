Складные смартфоны Samsung станут дешевле

Это соответствует предыдущему отчету о новых складных смартфонах от Samsung, которые будут стоить на 20 процентов меньше по сравнению с моделями предыдущего поколения. Для справки, Galaxy Z Fold 2 стоил 2398000 вон (2088 долларов) в Корее, в то время как Galaxy Z Flip начинался с 1650 000 вон, около 1435 долларов. Как мы уже отмечали, Samsung активно пытается продвигать складные смартфоны, и в соответствии с этим ожидается, что южнокорейский гигант также предложит обмен, позволяющий пользователям обменивать свои старые устройства и переходить на новые складные телефоны. Более того, производитель, если верить информации инсайдеров, активно работает над тем, чтобы сделать свои устройства более доступными, чтобы увеличить количество складных смартфонов на рынке. Это выглядит вполне разумным решением, ведь тогда и софта под такие смартфоны будет больше.