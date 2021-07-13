Складные смартфоны Samsung станут дешевле

В то время как большинство производителей смартфонов еще не выпустили складной смартфон, Samsung готовится к запуску третьего поколения. Компания работает над смартфонами Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3, и многие подробности об этих двух устройствах уже просочились в сеть благодаря множеству инсайдеров. Теперь же появился инсайд о том, что производитель уже подготовил конечные розничные цены для своих смартфонов, но пока что только для локального рынка, то есть для Южной Кореи. Судя по информации инсайдера, Galaxy Z Fold 3 стоит от 1900000 до 1999000 вон, что составляет от 1655 до 1741 долларов. С другой стороны, Galaxy Z Flip 3, вероятно, будет стоить от 1 200 000 до 1 280 000 вон, что составляет примерно от 1045 до 1110 долларов.

Это соответствует предыдущему отчету о новых складных смартфонах от Samsung, которые будут стоить на 20 процентов меньше по сравнению с моделями предыдущего поколения. Для справки, Galaxy Z Fold 2 стоил 2398000 вон (2088 долларов) в Корее, в то время как Galaxy Z Flip начинался с 1650 000 вон, около 1435 долларов. Как мы уже отмечали, Samsung активно пытается продвигать складные смартфоны, и в соответствии с этим ожидается, что южнокорейский гигант также предложит обмен, позволяющий пользователям обменивать свои старые устройства и переходить на новые складные телефоны. Более того, производитель, если верить информации инсайдеров, активно работает над тем, чтобы сделать свои устройства более доступными, чтобы увеличить количество складных смартфонов на рынке. Это выглядит вполне разумным решением, ведь тогда и софта под такие смартфоны будет больше.