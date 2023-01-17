Складные смартфоны набирают популярность

Аналитическое агентство Trendforce, которое отвечает за прогнозы, связанные в первую очередь с рынком электроники, официально заявило о том, что рынок складных смартфонов в 2023 году будет очень активно развиваться. В компании уверены, что общий объём продаж именно складных смартфонов вырастет на 44%, достигнув отметки в 18 миллионов проданных единиц по всему миру. Безусловно, это не так уж много — та же компания Apple продаёт раз в пять больше смартфонов, а у Samsung суммарные продажи перевалили за 300 миллионов единиц за год, так что 18 миллионов смартфонов от десятка производителей это не так уж много на самом деле. Другое дело, что ещё год назад производителям удавалось продать всего 10 миллионов устройств, так что рост почти в два раза.

Такой резкий скачок связан в первую очередь с тем, что в продажу поступают уже третьи или даже четвёртые поколения смартфонов от крупных брендов — за это время производителю удалось исправить проблемы с дисплеем, нагревом и шарниром, плюс цена немного упала. В результате получается достаточно доступное производительное устройство, которое в корне отличается от обычных гаджетов и предоставляет возможность не переживать о скучных устройствах крупных производителей, которые из года в год дорожают, не предоставляя ничего нового взамен. Соответственно, если вы ждали роста спроса на эти гаджеты и вы в целом готовы вложить средства в складной гаджет, то подождите — совсем скоро этих устройств будет очень много.
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