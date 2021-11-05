Складной Google Pixel Fold будет иметь ту же основную камеру что и Pixel 5

Из отчета 9to5Google, предстоящее складное устройство Pixel от Google будет иметь ту же основную камеру что и Pixel 5. Согласно информации, обнаруженной в последней версии приложения Google Camera, кодовое имя грядущего складывающегося Pixel - «Pipit».

Команда «APK Insight» обнаружила, что складной телефон Pixel будет использовать ту же основную камеру на 12,2 МП, что и на Pixel 5. Это Sony IMX363 вместо 50-мегапиксельного датчика GN1, который есть в новых Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Ожидается, что на этом устройстве будет использоваться еще один Sony IMX386, ожидаемо для сверхширокой камеры. В дополнение к этим двум камерам есть свидетельства наличия двойных датчиков IMX355, которые являются 8-мегапиксельной селфи-камерой на Pixel 5 и Pixel 6. Считается, что у «Pipit» будет две селфи-камеры: одна для внешнего дисплея, когда устройство сложено, а другая - для внутреннего дисплея, когда устройство развернуто. Ожидается, что складной Google Pixel появится в 2022 году.