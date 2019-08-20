Складной Motorola RAZR будет стоить 1500 евро

Профильный ресурс LetsGoDigital поделился рендером складного смартфона Motorola RAZR, который еще не был представлен официально. Утверждается, что изображение было создано профессиональным дизайнером на основе патента Motorola. Помимо главного гибкого экрана аппарат получит небольшой дисплей на передней панели. Габариты устройства пока не сообщаются. Что до аппаратной платформы, то нас ждет железо среднего уровня, чтобы снизить цену. Это особенно актуально на фоне дорогих аналогов Samsung и Huawei. Предполагается, что новый Motorola RAZR появится в продаже в конце этого или в начале следующего года по цене 1500 долларов.