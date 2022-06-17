Складной Motorola Razr 3 будет стоить €1150

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о компактном складном смартфоне Motorola Razr 3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат представят уже в следующем месяце. Смартфону прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno и модемом Snapdragon X65 5G, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовый гибкий дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 3-дюймовый внешний экран, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп и 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 2800 мАч и предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой MyUX. Ориентировочная цена Motorola Razr 3 составляет 1150 евро.