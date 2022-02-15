Складной Pixel Notepad должен появиться в 4 квартале 2022 года с дисплеем LTPO 120 Гц

Первоначально считалось, что планы Google по выпуску складных Pixel были отменены, но продукт, похоже жив, поскольку в новом отчете утверждается, что его запуск произойдет в четвертом квартале 2022 года. Что касается спецификаций, ранее сообщалось, что Google работает над своим чипом Tensor второго поколения , поэтому, помимо Pixel 7 и Pixel 7 Pro, этот SoC можно будет обнаружить и в складном Pixel. Pixel Notepad будет оснащен экраном LTPO 120 Гц, что предполагается, что это OLED экран, хотя не подтверждено, будет ли эта технология применяться к внутренней или внешней панели. Размер устройства будет меньше, чем Galaxy Z Fold 3. Если это правда, этот запуск может сигнализировать о появлении более компактных складных смартфонов.