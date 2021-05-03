Складной Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на рендере

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин оперативно собрал недавние утечки по складному смартфону Samsung Galaxy Z Fold 3 в качественный рендер. Отметим подэкранную селфи-камеру во внутреннем дисплее, стилус и тыльную тройную камеру.

По предварительным данным, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 6,23-дюймовый внешний дисплей и 7,56-дюймовый внутренний LTPO-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, подэкранную селфи-камеру на основе 10-Мп датчика Sony IMX374, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп, аккумулятор емкостью 4275 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP53.