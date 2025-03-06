Складной iPhone лишится Face ID из-за сложности конструкции

Путь к релизу складного iPhone приобретает более чёткие очертания, поскольку инсайдеры сообщают, что Apple отбирает поставщиков, которые обеспечат компанию необходимыми компонентами для массового производства устройства. Ожидается, что смартфон получит форм-фактор в стиле «книжки», аналогичный Galaxy Z Fold 6, однако, согласно последним данным, потенциальным покупателям придётся не только приготовиться к высокой стоимости складного iPhone, но и привыкнуть к возвращению Touch ID, поскольку из-за сложностей в дизайне внедрение Face ID окажется невозможным. Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что складной iPhone предложит совершенно новый опыт использования благодаря улучшенной интеграции приложений и мультимодальному функционалу.

К моменту официального анонса устройства Apple должна представить целый ряд функций Apple Intelligence для совместимых продуктов, но из-за ограничений в дизайне и внутреннем пространстве, по словам Куо, складной iPhone не получит Face ID и будет полагаться на Touch ID, встроенный в боковую кнопку. При этом внутренний дисплей устройства будет без складки и получит диагональ 7,8 дюйма, а внешний экран составит 5,5 дюйма. Ранее аналитик Росс Янг заявлял, что для устранения складки Apple придётся использовать более толстое фронтальное стекло, которое также потребуется подвергнуть химической обработке. Этот процесс окажется дорогостоящим, но именно такой шаг позволит компании выделиться на фоне конкурентов.
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