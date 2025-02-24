Складной iPhone получит дисплей на 7,74 дюйма

Слухи о складном iPhone ходят уже давно, и каждый год его выпуск откладывается. Но, по последним данным, устройство появится не раньше 2026 года. Естественно, информация о данном гаджете остаётся крайне ограниченной, но инсайдер из издания Digital Chat Station утверждает, что владеет эксклюзивными данными про дисплей гаджета. Например, он утверждает, что этот гаджет называют большим складным устройством Apple, но это не складной iPad. Согласно его информации, у складного гаджета будет внешний дисплей диагональю 5,49 дюйма, который сравнивают с экраном Find N, но более короткий и узкий. Если речь идет об оригинальном Find N, то его экран имел соотношение 18:9. Укороченный и более широкий вариант, возможно, будет ближе к 16:9, хотя этот формат уже считается устаревшим.

Внутренний экран, по данным инсайдера, будет диагональю 7,74 дюйма и действительно будет раскрываться как iPad, хотя это звучит странно, потому что современные iPad имеют иную диагональ и выглядят иначе. Для сравнения, iPad mini оснащён 8,3-дюймовым экраном с соотношением 3:2, что шире, чем у большинства складных дисплеев, которые обычно ближе к квадратной форме. Тем не менее, такой складной iPhone мог бы стать заменой iPad mini. При этом предполагается, что складной планшет Apple будет значительно больше — в разложенном виде он должен быть размером с два iPad Pro. Страшно представить себе стоимость такого устройства на самом деле, потому что цена у дисплея будет просто космической.