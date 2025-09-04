Складной iPhone получит подэкранную камеру с ограничениями

Согласно новому отчёту аналитиков, в следующем году iPhone ожидает масштабное обновление дизайна — фронтальная камера впервые будет размещена под дисплеем. Apple уже много лет движется к концепции «сплошного экрана», и начало этому процессу было положено ещё в 2017 году с выходом iPhone X. Позже компания уменьшила вырез в линейке iPhone 12, а затем полностью перешла на Dynamic Island. Эксперты считают, что Apple будет внедрять нововведение постепенно — первый вариант технологии вряд ли окажется идеальным и, скорее всего, будет иметь определённые ограничения, особенно в части качества подэкранной камеры. Со временем под дисплей могут переместить и другие элементы Face ID, что сделает внешний вид смартфона ещё более минималистичным.

Некоторые аналитики прогнозируют, что полностью безупречный экран без каких-либо вырезов мы сможем увидеть лишь ближе к 2028–2030 годам. Если же уже в следующем году в складном iPhone появится подэкранный датчик камеры, это станет серьёзным прорывом в дизайне устройств Apple. Компания всегда делала дисплей центральным элементом айфона, и такое решение выведет идею на новый уровень. Отсутствие каких-либо отвлекающих деталей позволит ещё больше погрузиться в игры и просмотр мультимедийного контента. Также ожидается, что iPhone Fold будет заметно тоньше текущих моделей и сможет приблизиться по толщине к Galaxy Z Fold 7. Но пока что это всё лишь слухи, которые сложно подтвердить до официальной презентации.
