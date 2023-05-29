Складной смартфон Google Pixel Fold уже раскупили в США

Сетевые источники сообщают, что первый складной смартфон Google уже распродан в США. Речь идет о топовой версии с 512 ГБ флеш-памяти. Стоит отметить, что оцененный в 1920 долларов Pixel Fold пока продается только на официальном сайте. Так или иначе, пользователей не смутила ни высокая цена, ни очень толстые рамки вокруг экрана.

Напомним, что новинка оснащается фирменной однокристальной системой Tensor G2, 7,6-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2208:1840 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1550 кд/м2, 5,8-дюймовым 120-Гц внешним OLED-дисплеем с разрешением 2092:1080 пикселей, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флэш-памяти, основной камерой c модулями разрешением 48 Мп, 10,8 Мп (сверхширик) и 10,8-Мп (5-кратный оптический зум), внешней и внутренней селфи-камерами на 9,5 Мп и 8 Мп соответственно, разъемом USB-C 3.2, поддержкой eSIM, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модулем NFC, батареей ёмкостью 4821 мАч, поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и поддержкой беспроводной зарядки.