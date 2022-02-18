Складной смартфон Google выйдет в конце 2022 года

Складной смартфон Pixel от Google вернулся в новости после того, как генеральный директор Display Supply Chain Consultants (DCSS) Росс Янг опубликовал в твит, в котором говорилось: «Он вернулся! И запуск в четвертом квартале 2022 года». По словам Росса Янга, складной смартфон Pixel будет выпущен в четвертом квартале этого года, но эта информация, естественно, не является официальной, так что относиться к ней нужно с осторожностью. Твит Янга, в котором говорится, что складной Pixel вернулся, показал, что он считает, что Google отменила свой первоначальный заказ на складной телефон, который, по слухам, первоначально назывался Pixel Fold.

Янг сказал, что Google положила конец телефону примерно в ноябре, потому что чувствовала, что он не готов и не может идти в ногу с моделями Samsung Galaxy Z Fold 3 и 4, поскольку складной Pixel не будет поддерживать стилус или встроенную в дисплей камеру. В прошлом месяце группа инсайдеров породила новое прозвище для Pixel Fold. Согласно последним предположениям, телефон получил название Pixel Notepad, вероятно, для того, чтобы избежать путаницы с линейкой Galaxy Z Fold. По слухам, складной Pixel будет стоить 1400 долларов, что на 400 долларов дешевле, чем Galaxy Z Fold 3. Ожидается, что он будет оснащен 7,6-дюймовым внутренним дисплеем и чипсетом Google Tensor под капотом. Вопрос только в том, насколько это устройство будет пользоваться спросом на рынке, ведь у конкурентов решения более надёжные и проверенные временем.