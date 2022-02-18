Складной смартфон Google выйдет в конце 2022 года

Янг сказал, что Google положила конец телефону примерно в ноябре, потому что чувствовала, что он не готов и не может идти в ногу с моделями Samsung Galaxy Z Fold 3 и 4, поскольку складной Pixel не будет поддерживать стилус или встроенную в дисплей камеру. В прошлом месяце группа инсайдеров породила новое прозвище для Pixel Fold. Согласно последним предположениям, телефон получил название Pixel Notepad, вероятно, для того, чтобы избежать путаницы с линейкой Galaxy Z Fold. По слухам, складной Pixel будет стоить 1400 долларов, что на 400 долларов дешевле, чем Galaxy Z Fold 3. Ожидается, что он будет оснащен 7,6-дюймовым внутренним дисплеем и чипсетом Google Tensor под капотом. Вопрос только в том, насколько это устройство будет пользоваться спросом на рынке, ведь у конкурентов решения более надёжные и проверенные временем.