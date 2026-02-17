Глобальная версия Huawei Mate 80 Pro готова к выхода

Компания Huawei объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Mate 80 Pro состоится 26 февраля 2026 года. Напомним, что модель Mate 80 Pro оснащается чипами Kirin 9030 или Kirin 9030 Pro в зависимости от объема ОЗУ, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости на частоте 1440 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптической стабилизация и объектив с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 48 Мп (OIS и телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), поддержкой спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 18-Вт обратной зарядок, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также фирменной ОС HarmonyOS 6.

