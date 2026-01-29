Представлен смартфон Realme P4 Power 5G с АКБ на 10001 мАч

Компания Realme представила смартфон P4 Power 5G, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 5 февраля по эквивалентной цене в 305 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинку также оснастили 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой до 144 Гц, разрешением 1280:2800 точек, пиковой яркостью 6500 нит в режиме APL и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц, фирменным чипом HyperVision+ AI, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 10001 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, корпусом толщиной 9,08 мм и массой 219 граммов, ударопрочностью военного уровня, подэкранным оптическим дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 16 с тремя номерными обновлениями в будущем.
