Vivo X300 Ultra получит аккумулятор на 7000 мАч

Сетевой информатор Дебаян Рой (Gadgetsdata) раскрыл подробности о флагманском смартфоне Vivo X300 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается о наличии топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,82-дюймового плоского дисплея с разрешением 2K, тыльной камеры с модулями разрешением 200 Мп, 200 Мп (телевик), 50 Мп (сверхширик) и 5 Мп (датчик для цветопередачи), батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, а также интерфейса USB-C 3.2. Дебаян Рой уже успел зарекомендовать себя достоверными утечками по смартфонам OnePlus Ace 2V и Moto G73, а также фотографиями еще не представленного официально флагмана Xiaomi 15 Ultra.

