Samsung Galaxy S26 полностью рассекречен

Профильное издание AndroidHeadlines раскрыло дизайн и характеристики смартфонов Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus, которые будут представлены в конце февраля. Итак, базовую модель оснастят 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, корпусом массой 137 граммов и толщиной 7,2 мм, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой обратной беспроводной зарядки, фирменной однокристальной системой Exynos 2600 в Европе и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в других странах, ОС Android 16 с прошивкой One UI 8.5, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), а также селфи-камеру разрешением 12 Мп. Galaxy S26 Plus будет отличаться 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+, аккумулятором на 4900 мАч и массой 190 граммов.

