Складной смартфон Honor Magic Fold показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Rodent950 поделился качественными изображениями первого складного смартфона компании Honor, выход которого ожидается в октябре-декабре этого года. Предполагается, что аппарат получит название Honor Magic Fold. Судя по изображениям, смартфон выполнен в духе Huawei Mate X2, хотя и задняя панель сильно похожа на Honor 50 Pro.

Устройству прочат внешний 6,5-дюймовый экран, 8-дюймовый складной внутренний дисплей и топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888+. Что до Rodent950, то он известен достоверными утечками по Honor 50, Huawei P40, Huawei Mate 40, Huawei P50 и другим смартфонам.

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