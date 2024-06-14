Складной смартфон Honor Magic V Flip оценен в 685 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Magic V Flip, которая обойдется на местном для производителя китайском рынке в 685, 760, 830 и 965 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 12/1 ТБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 4-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 1200:1092 пикселей, пиковой яркостью 1600 нит и кадровой частотой 0,1–120 Гц, 6,8-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2520:1080, пиковой яркостью 3000 нит, частотой обновления LTPO (1–120 Гц) и ШИМ-регулировкой 3840 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX816), аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной фирменной прошивкой, толщиной в сложенном состоянии 14,89 мм, в разложенном – 7,15 мм, а также массой 193 граммов.