Складной смартфон Honor Magic V сложно купить

Руководитель Honor Чжао Мин заявил, что складной смартфон Honor Magic V вызвал ажиотаж среди пользователей. Спрос оказался настолько велик, что для его удовлетворения компании приходится трудиться сверхурочно. Сегодня в продаже появилась новая партия устройства, которое оценено в 1570 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 с частотой до 3,0 ГГц и модемом Snapdragon X65 5G, главным 7,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2272:1984 пикселей и частотой обновления 90 Гц, внешним 6,45-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 42 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4750 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.